Стефен Карри о борьбе за титул: «Когда мы здоровы и сражаемся на равных с кем угодно на Западе, то у нас хорошие шансы»

Лидер «Уорриорс» верит, что команда может бороться за чемпионство.

«Мы знаем, что когда мы здоровы и сражаемся на равных с кем угодно на Западе, то у нас хорошие шансы», – сказал Карри.

Все ключевые игроки «Голден Стэйт» находятся в возрасте 35 и более лет: Карри – 37, Батлер – 36, Грин – 35. Недавно стало известно, что состав команды также пополнит 39-летний Эл Хорфорд.

В прошлом сезоне Стефен Карри получил травму в серии второго раунда против «Миннесоты». Без своего лидера «Уорриорс» не смогли одержать верх.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница NBA on ESPN в соцсети X
