Тренер Стефена Карри: «Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру»

Брэндон Пэйн поделился подробностями физического состояния Карри.

«Когда игроки становятся старше, иногда они могут потерять первый шаг. Со Стефом этого совершенно не произошло. На самом деле, сейчас он прыгает лучше, чем когда-либо.

Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру. Но когда игроки стареют, одна вещь, которую они могут делать, – это продолжать работать над быстрой обработкой информации и принятием более быстрых решений, чтобы компенсировать любой разрыв, который образуется из-за потери скорости. С ним этого еще не случилось. Так что, если совместить тот факт, что физически он все еще на пике, и то, что теперь он принимает решения быстрее, мы получаем очень быстрого игрока на площадке», – рассказал Пэйн.

Следующий сезон станет 17-м в карьере 37-летнего лидера «Уорриорс».