Джефф Тиг о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Да какой там! Слишком высоко»
Джефф Тиг считает, что ESPN слишком высоко вознес Виктора Вембаньяму.
Лучшими игроками лиги перед сезоном-25/26 по версии экспертов канала названы Никола Йокич, действующий MVP Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич. Центровой «Сан-Антонио» на 5-м месте.
«Плохой рейтинг. Не должно так быть, ну никак.
Да какой там! Вемби слишком высоко, бро», – считает бывший игрок НБА.
Топ-10 игроков НБА по версии ESPN
1. Никола Йокич
2. Шэй Гилджес-Александер
3. Лука Дончич
4. Яннис Адетокумбо
5. Виктор Вембаньяма
6. Энтони Эдвардс
7. Стефен Карри
8. Леброн Джеймс
9. Кевин Дюрэнт
10. Джейлен Брансон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket Network
