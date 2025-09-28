3

Джефф Тиг о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Да какой там! Слишком высоко»

Джефф Тиг считает, что ESPN слишком высоко вознес Виктора Вембаньяму.

Лучшими игроками лиги перед сезоном-25/26 по версии экспертов канала названы Никола Йокич, действующий MVP Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич. Центровой «Сан-Антонио» на 5-м месте.

«Плохой рейтинг. Не должно так быть, ну никак.

Да какой там! Вемби слишком высоко, бро», – считает бывший игрок НБА.

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN

1. Никола Йокич

2. Шэй Гилджес-Александер

3. Лука Дончич

4. Яннис Адетокумбо

5. Виктор Вембаньяма

6. Энтони Эдвардс

7. Стефен Карри

8. Леброн Джеймс

9. Кевин Дюрэнт

10. Джейлен Брансон.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2665 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket Network
ESPN
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoДжефф Тиг
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»
11вчера, 07:58
Джоэл Эмбиид оказался на 47-м месте в рейтинге ста лучших игроков НБА перед новым сезоном
8вчера, 07:32
Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN
1626 сентября, 13:30
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Уралмаш», УНИКС сыграет с «БЕТСИТИ ПАРМОЙ»
16 минут назад
Джоэл Эмбиид поддержал Граймса, который не продлил контракт и готовится отдельно от «Сиксерс»: «Я бы тоже так поступил, окажись не его месте»
139 минут назад
Джейлен Брансон немного сбросил вес в межсезонье, готовясь к игре под руководством Брауна
47 минут назад
Крис Пол: «Я скучаю по «Лоб-Сити»
356 минут назад
Зайон Уильямсон и Джордан Пул отрабатывали взаимодействия после тренировки
3сегодня, 07:08Видео
Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз»
3сегодня, 06:41
Новый владелец «Бостона» Чисхолм: «Хочется поднять как можно больше баннеров. Я сделаю все для клуба»
сегодня, 06:20
Джейсон Тейтум о травме ахилла: «Было такое ощущение, что меня предали»
2сегодня, 06:06
Мэтью Ишбиа: «Когда мы обменивали Кевина Дюрэнта, Диллон Брукс был нашей целью»
4сегодня, 06:01
Джефф Тиг: «Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок»
сегодня, 05:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» подписали Антона Уотсона и Нэйта Уильямса, отчислили Эрика Диксона и Тевиана Джонса
сегодня, 06:54Фото
Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке
4сегодня, 06:20Видео
Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»
сегодня, 05:44
Тренер «Миннесоты» Шерил Рив дисквалифицирована на одну игру
1вчера, 21:26
Дуэйн Уэйд: «Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – это невероятно!»
вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Гравлин-Дюнкерк», «Лимож» обыграл «Бурк» и другие матчи
вчера, 20:27
Суперкубок Греции. Финал. 23 очка Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Промитеас»
вчера, 19:54
Чемпионат Турции. «Фенербахче» проиграл «Тофашу», «Бешикташ» обыграл «Тюрк Телекомом» и другие матчи
2вчера, 19:38
«Сакраменто» подписал Джамира Нельсона-младшего и Джейлина Уильямса
3вчера, 19:11
«Лейкерс» подписали защитника Тевиана Джонса и отчислили Джаррона Камберлэнда
1вчера, 18:51