Джефф Тиг о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Да какой там! Слишком высоко»

Джефф Тиг считает, что ESPN слишком высоко вознес Виктора Вембаньяму.

Лучшими игроками лиги перед сезоном-25/26 по версии экспертов канала названы Никола Йокич, действующий MVP Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич. Центровой «Сан-Антонио» на 5-м месте.

«Плохой рейтинг. Не должно так быть, ну никак.

Да какой там! Вемби слишком высоко, бро», – считает бывший игрок НБА.

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN

1. Никола Йокич

2. Шэй Гилджес-Александер

3. Лука Дончич

4. Яннис Адетокумбо

5. Виктор Вембаньяма

6. Энтони Эдвардс

7. Стефен Карри

8. Леброн Джеймс

9. Кевин Дюрэнт

10. Джейлен Брансон.