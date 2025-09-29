15

Виктор Вембаньяма вырос еще на 2,5 сантиметра

Французский центровой «Сан-Антонио» подрос до 2,235 метра.

На медиадне «Сперс» перед началом нового сезона 21-летний центровой был официально измерен, и его рост составил – 2,235 метра, что на 2,5 см больше по сравнению с прошлым годом.

«Я так много работал над телом этим летом. Думаю, я достиг максимума, который мог за одно межсезонье. Теперь мне нужно поиграть в баскетбол», – сказал Вембаньяма.

В прошлом сезоне баскетболист провел 46 игр в составе «Сан-Антонио», набирая в среднем 24,3 очка, 11 подборов и 3,8 блок-шота за матч.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3445 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
opimakh.ilya
L'Equipe
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
