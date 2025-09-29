Никола Йокич: «Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда»
Никола Йокич хочет провести всю карьеру в «Денвере».
«Продления контрактов приходят как награда, как нечто естественное для спорта. Особенно в современной НБА, с растущим потолком зарплат.
Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда. Вот мой ответ», – сказал трехкратный MVP НБА, отвечая на вопрос журналиста о том, почему этим летом он не подписывал продление контракта.
В прошлом сезоне Йокич в среднем набирал 29,6 очка, 12,7 подбора и 10.2 передачи за игру при 57.6% реализации бросков с игры и 41.7% с трехочковых.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
