Никола Йокич: «Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда»

Никола Йокич хочет провести всю карьеру в «Денвере».

«Продления контрактов приходят как награда, как нечто естественное для спорта. Особенно в современной НБА , с растущим потолком зарплат.

Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда. Вот мой ответ», – сказал трехкратный MVP НБА, отвечая на вопрос журналиста о том, почему этим летом он не подписывал продление контракта.

В прошлом сезоне Йокич в среднем набирал 29,6 очка, 12,7 подбора и 10.2 передачи за игру при 57.6% реализации бросков с игры и 41.7% с трехочковых.