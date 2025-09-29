4

Никола Йокич: «Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда»

Никола Йокич хочет провести всю карьеру в «Денвере».

«Продления контрактов приходят как награда, как нечто естественное для спорта. Особенно в современной НБА, с растущим потолком зарплат.

Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда. Вот мой ответ», – сказал трехкратный MVP НБА, отвечая на вопрос журналиста о том, почему этим летом он не подписывал продление контракта.

В прошлом сезоне Йокич в среднем набирал 29,6 очка, 12,7 подбора и 10.2 передачи за игру при 57.6% реализации бросков с игры и 41.7% с трехочковых.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3445 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Мэлоун о словах про ШГА как MVP: «Мой «Добро пожаловать на ТВ» момент – понял, что здесь все под микроскопом. Отношение к Йокичу осталось прежним, люблю его»
27 сентября, 05:38
Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN
1626 сентября, 13:30
Скотти Пиппен: «Не уверен, что Йокич и Дончич могли бы доминировать в 90-х»
4825 сентября, 15:30
Главные новости
Виктор Вембаньяма вырос еще на 2,5 сантиметра
1538 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Хочу играть в команде, которая дает мне шанс выиграть титул»
552 минуты назад
Яннис Адетокумбо пропустит старт тренировочного лагеря из-за коронавируса
1сегодня, 19:07
Леброн Джеймс: «Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня – свой»
6сегодня, 18:53
Кевин Дюрэнт о продлении контракта с «Хьюстоном»: «Не могу сказать точно, когда это произойдет, но я уверен, что это случится»
сегодня, 18:14
Стивен Адамс о Кевине Дюрэнте: «Он нормальный чувак, хороший партнер, не мудак»
9сегодня, 17:55
Энтони Дэвис будет носить защитные очки до конца карьеры
8сегодня, 17:35Фото
Ник Смит подпишет двухсторонний контракт с «Лейкерс»
сегодня, 17:04
Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Он не опережает график восстановления»
1сегодня, 16:48
«Олимпиакос» начнет сезон в Евролиге без трех защитников
сегодня, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
2 минуты назад
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
18 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» играет с «Бурсаспором»
сегодня, 16:06
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» принимает «Динамо Новосибирск»
сегодня, 16:05
Дерек Лайвли: «Этим летом я вырос на 3-5 сантиметров»
4сегодня, 17:21
Куин Снайдер о Трэе Янге: «Ему стоит сосредоточиться на повышении эффективности»
сегодня, 16:28
Баскетболисты «Никс» прибыли в Абу-Даби
сегодня, 14:02Видео
Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»
1сегодня, 13:30
Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»
сегодня, 12:17
«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов
2сегодня, 11:01