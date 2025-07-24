10

Маркус Смарт не разговаривал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода в «Лейкерс»

Маркус Смарт описал текущую ситуацию в новой команде.

Защитник перешел в «Лейкерс» после контактов с Лукой Дончичем.

Смарт не контактировал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода, назвав его «занятым человеком».

Баскетболист пообщался с Джей Джей Редиком, который хочет, чтобы Смарт был «самим собой».

Защитник полностью готов к возвращению на баскетбольную площадку после травмы руки и обозначил свое физическое состояние на уровне «95 и более» процентов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoМаркус Смарт
logoЛука Дончич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркус Смарт: «Мне было важно, что Лука Дончич интересовался мной и моими планами. Это запустило весь процесс»
2123 июля, 06:27
«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо
721 июля, 19:59
Лука Дончич попросил менеджмент «Лейкерс» подписать мощного центрового, снайпера и цепкого защитника
3920 июля, 20:35
Главные новости
Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве
18 минут назадФото
Женская НБА. 32+8+7 Нафисы Коллиер не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Атлантой», «Индиана» разобралась с «Чикаго» и другие результаты
149 минут назад
Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря
вчера, 20:58
«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов
вчера, 20:45
Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»
6вчера, 20:31
Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на бегах
14вчера, 20:05
«Панатинаикос» ведет переговоры с Томасом Брайантом
3вчера, 19:19
Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
4вчера, 19:04
«Фенербахче» близок к подписанию Ришона Холмса
вчера, 18:41
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
10вчера, 18:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Брианна Стюарт избежала серьезной травмы
32 минуты назад
«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом
вчера, 19:40
«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером
вчера, 18:55
«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора
вчера, 18:06
Бронни Джеймс: «Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок»
1вчера, 17:15
Ян Веселы не сыграет за Чехию на Евробаскете-2025
вчера, 15:41
Ди Джей Стефенс подписал контракт с «Сарагосой»
вчера, 15:33
«Майами» подписал негарантированный контракт с Гейбом Мэдсеном
вчера, 15:26
Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт
1вчера, 13:58
Артем Пустовой подписал контракт с «Андоррой»
вчера, 13:42