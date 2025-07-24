Маркус Смарт не разговаривал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода в «Лейкерс»

Маркус Смарт описал текущую ситуацию в новой команде.

Защитник перешел в «Лейкерс » после контактов с Лукой Дончичем .

Смарт не контактировал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода, назвав его «занятым человеком».

Баскетболист пообщался с Джей Джей Редиком , который хочет, чтобы Смарт был «самим собой».

Защитник полностью готов к возвращению на баскетбольную площадку после травмы руки и обозначил свое физическое состояние на уровне «95 и более» процентов.