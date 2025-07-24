Маркус Смарт не разговаривал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода в «Лейкерс»
Маркус Смарт описал текущую ситуацию в новой команде.
Защитник перешел в «Лейкерс» после контактов с Лукой Дончичем.
Смарт не контактировал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода, назвав его «занятым человеком».
Баскетболист пообщался с Джей Джей Редиком, который хочет, чтобы Смарт был «самим собой».
Защитник полностью готов к возвращению на баскетбольную площадку после травмы руки и обозначил свое физическое состояние на уровне «95 и более» процентов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
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