Скотти Пиппен: «Не уверен, что Йокич и Дончич могли бы доминировать в 90-х»

Легенда «Буллз» усомнился в эффективности современных звезд в условиях НБА 90-х.

«Не знаю, смогли бы Йокич и Дончич доминировать в нашу эпоху. В 80-х и 90-х мы прессинговали по всей площадке. Смог бы Йокич вести мяч под таким давлением? Не уверен.

Конечно, он отлично видит площадку и умеет отдавать передачи, но я сомневаюсь, что он чувствовал бы себя комфортно , ведя мяч через всю площадку под постоянным давлением», – заявил Пиппен.

