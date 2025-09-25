Скотти Пиппен: «Не уверен, что Йокич и Дончич могли бы доминировать в 90-х»
Легенда «Буллз» усомнился в эффективности современных звезд в условиях НБА 90-х.
«Не знаю, смогли бы Йокич и Дончич доминировать в нашу эпоху. В 80-х и 90-х мы прессинговали по всей площадке. Смог бы Йокич вести мяч под таким давлением? Не уверен.
Конечно, он отлично видит площадку и умеет отдавать передачи, но я сомневаюсь, что он чувствовал бы себя комфортно , ведя мяч через всю площадку под постоянным давлением», – заявил Пиппен.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Marca
