Энтони Дэвис будет носить защитные очки до конца карьеры

Форвард «Далласа» готов к тренировочному лагерю после операции на глазу.

Энтони Дэвис сообщил, что зрение в прооперированном правом глазу полностью восстановлено, и никаких ограничений перед началом тренировочных сборов у него нет.

Также баскетболист сообщил, что по предписанию врача, он будет носить защитные очки на протяжении всей оставшейся карьеры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Тима Макмэна в соцсети X
Тим Макмэн
