Энтони Дэвис будет носить защитные очки до конца карьеры
Форвард «Далласа» готов к тренировочному лагерю после операции на глазу.
Энтони Дэвис сообщил, что зрение в прооперированном правом глазу полностью восстановлено, и никаких ограничений перед началом тренировочных сборов у него нет.
Также баскетболист сообщил, что по предписанию врача, он будет носить защитные очки на протяжении всей оставшейся карьеры.
