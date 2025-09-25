«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя». Энтони Дэвис пожаловался в соцсетях
Энтони Дэвис начинает сезон в расстройствах.
Центровой пропустил большую часть второй половины прошедшего сезона из-за травм и перенес операцию по восстановлению сечатки глаза летом, только недавно вернувшись к тренировкам. К «большому» «Далласа» скептически относятся из-за пропусков игр, а в межсезонье его роль в команде затмило приобретение 1-го номера драфта Купера Флэгга.
Дэвис вышел в соцсети с загадочным сообщением.
«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя. Но этого никогда не замечают», – пожаловался центровой.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ADHD
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости