«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя». Энтони Дэвис пожаловался в соцсетях

Энтони Дэвис начинает сезон в расстройствах.

Центровой пропустил большую часть второй половины прошедшего сезона из-за травм и перенес операцию по восстановлению сечатки глаза летом, только недавно вернувшись к тренировкам. К «большому» «Далласа » скептически относятся из-за пропусков игр, а в межсезонье его роль в команде затмило приобретение 1-го номера драфта Купера Флэгга.

Дэвис вышел в соцсети с загадочным сообщением.

«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя. Но этого никогда не замечают», – пожаловался центровой.