Четверо игроков «Црвены Звезды» пропустят первый тур Евролиги

Белградский клуб сыграет против «Милана» без нескольких ключевых баскетболистов.

Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос рассказал о состоянии команды перед стартом Евролиги.

«Добрич получил травму еще на Евробаскете, у Плавшича травма голеностопа, Кэнан ждет операции в США, а Девонте Грэм получил ушиб и пропустит еще несколько дней. Точных сроков его возвращения мы не знаем», – пояснил тренер.

30 сентября «Црвена Звезда» примет итальянский «Милан» в рамках первого тура Евролиги.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3382 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
logoЦрвена Звезда
logoОгнен Добрич
logoДевонте Грэм
logoАйзейя Кэнан
logoУрош Плавшич
травмы
logoЕвролига
Яннис Сферопулос
