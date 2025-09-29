Четверо игроков «Црвены Звезды» пропустят первый тур Евролиги

Белградский клуб сыграет против «Милана» без нескольких ключевых баскетболистов.

Главный тренер «Црвены Звезды » Яннис Сферопулос рассказал о состоянии команды перед стартом Евролиги.

«Добрич получил травму еще на Евробаскете, у Плавшича травма голеностопа, Кэнан ждет операции в США, а Девонте Грэм получил ушиб и пропустит еще несколько дней. Точных сроков его возвращения мы не знаем», – пояснил тренер.

30 сентября «Црвена Звезда» примет итальянский «Милан» в рамках первого тура Евролиги.