Четверо игроков «Црвены Звезды» пропустят первый тур Евролиги
Белградский клуб сыграет против «Милана» без нескольких ключевых баскетболистов.
Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос рассказал о состоянии команды перед стартом Евролиги.
«Добрич получил травму еще на Евробаскете, у Плавшича травма голеностопа, Кэнан ждет операции в США, а Девонте Грэм получил ушиб и пропустит еще несколько дней. Точных сроков его возвращения мы не знаем», – пояснил тренер.
30 сентября «Црвена Звезда» примет итальянский «Милан» в рамках первого тура Евролиги.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости