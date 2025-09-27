0

У Айзейи Кэнана диагностировали разрыв крестообразной связки

Игрок «Црвены Звезды» получил серьезную травму колена.

У защитника Айзейи Кэнана диагностирован разрыв крестообразной связки.

Американец получил травму во время прохода во второй четверти матча Суперкубка Единой лиги ВТБ против «Дубая».

В прошлом сезоне Кэнан провел за сербский клуб 35 матчей в Евролиге, набирая в среднем 10 очков за игру и реализуя 38,3% трехочковых бросков.

Стартовый матч нового сезона Евролиги «Црвена Звезда» проведет дома против «Милана» 30 сентября.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
