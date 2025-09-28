Девонте Грэм: «Я хочу побеждать, а не просто набирать 20 очков за игру»
Американский защитник «Црвены звезды» готов к первому сезону в Евролиге.
«У нас много новых игроков, некоторые из нас впервые играют в Евролиге, поэтому мы все еще учимся друг у друга и разбираемся, как устроена лига. Но команда движется в правильном направлении. Каждый день стараемся становиться хотя бы на 1% лучше.
Что касается моих личных целей на сезон, я хочу выиграть как можно больше матчей и оставаться здоровым. Не стремлюсь набирать 20 очков за игру или бросать все подряд.
Победы приносят больше удовлетворения, чем личные достижения. Я никогда не ставил себе цель набирать определенное количество очков в сезоне. Моя главная задача – оставаться в строю, и помогать команде выигрывать», – заявил Девонте Грэм.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
