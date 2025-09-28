Бюджет «Црвены Звезды» на сезон-2025/26 составит 20 миллионов евро

«Црвена Звезда» обнародовала информацию о своем бюджете.

Президент клуба Желько Дрчелич подтвердил, что бюджет команды останется примерно на уровне прошлого года и составит 20 миллионов евро.

Президент также подчеркнул важность лицензии Евролиги. После сезона-2024/25 как «Црвена Звезда », так и «Партизан» получили трехлетние лицензии для участия в турнире.

«О лицензии много говорили, и я особенно горжусь этим. Мы думали не только о «Црвене Звезде», но и о лицензии для других сербских клубов, потому что Сербия заслуживает иметь две команды в Евролиге. Белград заслуживает две команды Евролиги», – заявил Дрчелич.