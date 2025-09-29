Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»

Представители «Дубая» объяснили выбор Евролиги вместо Лиги Европы под эгидой НБА.

«Когда вас спрашивают о чем-то, чего еще не существует, и о чем-то реальном, как Евролига , то самым логичным и реальным решением является выбрать именно ее, потому что это то, что происходит в Европе прямо сейчас.

Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна – это Евролига. И мы не можем предсказывать будущее и говорить о гипотетических вещах, которые могут произойти, а могут и нет», – заявил генеральный директор клуба Деян Каменяшевич.

30 сентября «Дубай» сыграет свой первый матч в Евролиге против сербского «Партизана».