Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»
Представители «Дубая» объяснили выбор Евролиги вместо Лиги Европы под эгидой НБА.
«Когда вас спрашивают о чем-то, чего еще не существует, и о чем-то реальном, как Евролига, то самым логичным и реальным решением является выбрать именно ее, потому что это то, что происходит в Европе прямо сейчас.
Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна – это Евролига. И мы не можем предсказывать будущее и говорить о гипотетических вещах, которые могут произойти, а могут и нет», – заявил генеральный директор клуба Деян Каменяшевич.
30 сентября «Дубай» сыграет свой первый матч в Евролиге против сербского «Партизана».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
