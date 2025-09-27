Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
Генеральный менеджер «Дубая» рассказал о проблемах с составом.
«У нас отсутствует Аврамович, который все еще проходит процесс восстановления. Также Маккинли Райт с травмой голеностопа и Нэйт Мэйсон, у которого проблемы со спиной и шеей.
У нас много проблем, включая Бэйкона и Препелича. Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
Аврамович приехал с Евробаскета в очень плохом состоянии, не мог ходить. Медицинский персонал и физиотерапевты проделали большую работу с ним. Сейчас он находится на уровне 40–50% от своих возможностей.
Сомневаюсь, что он сыграет во вторник, а даже если и выйдет на площадку, это будет не настоящий Алекса», – заявил Деян Каменяшевич.
30 сентября «Дубай» сыграет против «Партизана» в первом матче нового сезона Евролиги.
