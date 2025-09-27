Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»

Генеральный менеджер «Дубая» рассказал о проблемах с составом.

«У нас отсутствует Аврамович , который все еще проходит процесс восстановления. Также Маккинли Райт с травмой голеностопа и Нэйт Мэйсон, у которого проблемы со спиной и шеей.

У нас много проблем, включая Бэйкона и Препелича. Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Аврамович приехал с Евробаскета в очень плохом состоянии, не мог ходить. Медицинский персонал и физиотерапевты проделали большую работу с ним. Сейчас он находится на уровне 40–50% от своих возможностей.

Сомневаюсь, что он сыграет во вторник, а даже если и выйдет на площадку, это будет не настоящий Алекса», – заявил Деян Каменяшевич.

30 сентября «Дубай » сыграет против «Партизана» в первом матче нового сезона Евролиги.