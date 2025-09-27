  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
0

Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»

Генеральный менеджер «Дубая» рассказал о проблемах с составом.

«У нас отсутствует Аврамович, который все еще проходит процесс восстановления. Также Маккинли Райт с травмой голеностопа и Нэйт Мэйсон, у которого проблемы со спиной и шеей.

У нас много проблем, включая Бэйкона и Препелича. Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Аврамович приехал с Евробаскета в очень плохом состоянии, не мог ходить. Медицинский персонал и физиотерапевты проделали большую работу с ним. Сейчас он находится на уровне 40–50% от своих возможностей.

Сомневаюсь, что он сыграет во вторник, а даже если и выйдет на площадку, это будет не настоящий Алекса», – заявил Деян Каменяшевич.

30 сентября «Дубай» сыграет против «Партизана» в первом матче нового сезона Евролиги.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2448 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoДубай
logoЕвролига
logoАлекса Аврамович
Суперкубок Единой лиги ВТБ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА победил «Зенит» в финале, Мело Тримбл – MVP. Итоги второго дня Суперкубка
2вчера, 10:00Трибуна
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА победил «Зенит», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» в матче за 3-е место
1425 сентября, 20:17
Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»
25 сентября, 18:39
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80-и играх из 82-х»
14 минут назад
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
32 минуты назадФото
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
3сегодня, 12:33
Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
4сегодня, 12:17
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
3сегодня, 11:26
Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»
5сегодня, 10:41
Эргин Атаман: «Может, в будущем Яннис будет играть за «Панатинаикос»
сегодня, 09:23
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
1сегодня, 08:43Фото
Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»
10сегодня, 08:23
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»
сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» играет с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
8 минут назад
«Црвена Звезда» ведет переговоры с Кеонам Джонсоном
сегодня, 14:05
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович: «Иффе Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды»
сегодня, 13:42
Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»
1сегодня, 13:19
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 08:56
Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом
сегодня, 11:58Видео
Руди Гобер посетил школу с французским погружением
сегодня, 11:02Фото
Самсон Руженцев о Егоре Дёмине: «Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке»
сегодня, 10:15
Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси предстали в черной форме «Филадельфии» времен Аллена Айверсона
2сегодня, 07:44Фото
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59