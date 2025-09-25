Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»

Огнен Добрич подвел итоги матча за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«В это раз у нас была другая энергия, мы играли более сосредоточенно и реализовали важные броски. Все это результат нашей отдачи. Мы прибавили перед стартом сезона, и это самое главное.

В прошлом матче мы не играли на своем уровне. Все начинается с концентрации. Если будем придерживаться того, что показали против «Дубая», у нас будут хорошие шансы продолжать побеждать», – заявил капитан «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда » обыграла «Дубай » со счетом 82:80 в матче за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ.