«Дубай» подписал Сертача Шанлы до конца сезона

34-летний центровой присоединился к клубу из ОАЭ.

«Дубай » объявил о заключения контракта с турецким центровым Сертачем Шанлы (212 см) до конца сезона.

В последние годы Шанлы выступал на высшем уровне европейского баскетбола, играя за «Анадолу Эфес», «Барселону» и «Фенербахче».

Центровой помог «Анадолу Эфесу» выиграть два титула Евролиги в 2021 и 2022 годах. Перейдя в «Барселону» на два сезона, он добавил к своим достижениям успех в чемпионате Испании.

Последние два года Шанлы был частью «Фенербахче», с которым он выиграл свой третий титул Евролиги в прошлом сезоне, набирая в среднем 5,5 очка и 2,4 подбора за 13 минут на площадке.

На Евробаскете-2025 центровой вместе со сборной Турции стал серебряным призером.