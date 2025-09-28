Фото
0

«Дубай» подписал Сертача Шанлы до конца сезона

34-летний центровой присоединился к клубу из ОАЭ.

«Дубай» объявил о заключения контракта с турецким центровым Сертачем Шанлы (212 см) до конца сезона.

В последние годы Шанлы выступал на высшем уровне европейского баскетбола, играя за «Анадолу Эфес», «Барселону» и «Фенербахче».

Центровой помог «Анадолу Эфесу» выиграть два титула Евролиги в 2021 и 2022 годах. Перейдя в «Барселону» на два сезона, он добавил к своим достижениям успех в чемпионате Испании.

Последние два года Шанлы был частью «Фенербахче», с которым он выиграл свой третий титул Евролиги в прошлом сезоне, набирая в среднем 5,5 очка и 2,4 подбора за 13 минут на площадке.

На Евробаскете-2025 центровой вместе со сборной Турции стал серебряным призером.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2717 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Дубая»
logoДубай
logoАдриатическая лига
logoЕвролига
переходы
Сертач Шанлы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миикка Мууринен не сыграет за «Партизан» в первом матче новой Евролиги. Финну предстоит медобследование
сегодня, 04:14
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
вчера, 14:30
ЦСКА победил «Зенит» в финале, Мело Тримбл – MVP. Итоги второго дня Суперкубка
226 сентября, 10:00Трибуна
Главные новости
Миикка Мууринен объяснил, откуда получил прозвище «Тощий Иисус»
17 минут назад
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Уралмаш», УНИКС сыграет с «Бетсити Пармой»
720 минут назадLive
Шредер – Атаману: «К счастью, ты никогда не будешь моим тренером»
4сегодня, 09:43
Джоэл Эмбиид поддержал Граймса, который не продлил контракт и готовится отдельно от «Сиксерс»: «Я бы тоже так поступил, окажись не его месте»
3сегодня, 07:34
Джейлен Брансон немного сбросил вес в межсезонье, готовясь к игре под руководством Брауна
сегодня, 07:26
Джефф Тиг о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Да какой там! Слишком высоко»
11сегодня, 07:19
Крис Пол: «Я скучаю по «Лоб-Сити»
5сегодня, 07:17
Зайон Уильямсон и Джордан Пул отрабатывали взаимодействия после тренировки
6сегодня, 07:08Видео
Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз»
6сегодня, 06:41
Новый владелец «Бостона» Чисхолм: «Хочется поднять как можно больше баннеров. Я сделаю все для клуба»
1сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отчислит Игора Миличича-младшего
сегодня, 09:23
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Мерсин» встретится с «Манисой» и другие матчи
сегодня, 08:46
Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Ле-Портелем», «Виллербан» примет «Нанси»
сегодня, 08:35
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Энергией»
сегодня, 08:24
«Лейкерс» подписали Антона Уотсона и Нэйта Уильямса, отчислили Эрика Диксона и Тевиана Джонса
1сегодня, 06:54Фото
Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке
5сегодня, 06:20Видео
Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»
сегодня, 05:44
Тренер «Миннесоты» Шерил Рив дисквалифицирована на одну игру
1вчера, 21:26
Дуэйн Уэйд: «Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – это невероятно!»
вчера, 21:05