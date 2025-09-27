Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»

Лидер «Санс» объяснил, почему никогда не собирался уйти из команды.

«Меня приняли здесь 18-летним парнишкой. Даже когда я явно делал все не лучшим образом, мне давали возможность играть, учиться на ошибках, бросали в огонь, и люди все равно поддерживали меня. Когда в 2020-21 годах пришел успех, чувствовалось, как изменилась энергия.

Я в долгу перед этим городом, этими болельщиками. Я до сих пор чувствую, что потенциал не раскрыт до конца – нам нужно привезти сюда чемпионские перстни, это моя основная задача», – сказал 28-летний защитник.

Девин Букер был выбран «Финиксом » под 13-м номером на драфте-2015. Все десять лет своей карьеры он провел в составе «Санс».