Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
Лидер «Санс» объяснил, почему никогда не собирался уйти из команды.
«Меня приняли здесь 18-летним парнишкой. Даже когда я явно делал все не лучшим образом, мне давали возможность играть, учиться на ошибках, бросали в огонь, и люди все равно поддерживали меня. Когда в 2020-21 годах пришел успех, чувствовалось, как изменилась энергия.
Я в долгу перед этим городом, этими болельщиками. Я до сих пор чувствую, что потенциал не раскрыт до конца – нам нужно привезти сюда чемпионские перстни, это моя основная задача», – сказал 28-летний защитник.
Девин Букер был выбран «Финиксом» под 13-м номером на драфте-2015. Все десять лет своей карьеры он провел в составе «Санс».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости