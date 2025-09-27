  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
3

Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»

Лидер «Санс» объяснил, почему никогда не собирался уйти из команды.

«Меня приняли здесь 18-летним парнишкой. Даже когда я явно делал все не лучшим образом, мне давали возможность играть, учиться на ошибках, бросали в огонь, и люди все равно поддерживали меня. Когда в 2020-21 годах пришел успех, чувствовалось, как изменилась энергия. 

Я в долгу перед этим городом, этими болельщиками. Я до сих пор чувствую, что потенциал не раскрыт до конца – нам нужно привезти сюда чемпионские перстни, это моя основная задача», – сказал 28-летний защитник.

Девин Букер был выбран «Финиксом» под 13-м номером на драфте-2015. Все десять лет своей карьеры он провел в составе «Санс».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2427 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoДевин Букер
logoНБА
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс: «Девину Букеру не нравится контактная игра. Мы над этим поработаем»
1вчера, 18:27
Джордан Отт: «Санз» будут играть быстро, для этого нужны несколько боллхендлеров»
425 сентября, 07:59
Мэтью Ишбиа: «Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер»
324 сентября, 18:18
Главные новости
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
1сегодня, 12:33
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
1сегодня, 11:26
Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»
4сегодня, 10:41
Эргин Атаман: «Может, в будущем Яннис будет играть за «Панатинаикос»
сегодня, 09:23
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
1сегодня, 08:43Фото
Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»
9сегодня, 08:23
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»
сегодня, 08:04
Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»
9сегодня, 07:58
Джоэл Эмбиид оказался на 47-м месте в рейтинге ста лучших игроков НБА перед новым сезоном
8сегодня, 07:32
Джулиус Рэндл о последнем периоде в «Нью-Йорке»: «Самый темный момент моей жизни»
3сегодня, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович: «Иффе Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды»
11 минут назад
Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»
134 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 08:56
Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом
сегодня, 11:58Видео
Руди Гобер посетил школу с французским погружением
сегодня, 11:02Фото
Самсон Руженцев о Егоре Дёмине: «Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке»
сегодня, 10:15
Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси предстали в черной форме «Филадельфии» времен Аллена Айверсона
2сегодня, 07:44Фото
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
вчера, 18:10