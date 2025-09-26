Диллон Брукс: «Девину Букеру не нравится контактная игра. Мы над этим поработаем»

Диллон Брукс прокомментировал сотрудничество с Девином Букером.

Форвард перешел в «Санз» из «Рокетс» этим летом.

«Букер великолепен. Создает моменты. Волшебник в нападении, очень хорошо понимает игру. Будет чаще разыгрывать, снабжать нас мячом.

Против него всегда было тяжело защищаться. У него своеобразный баскетбол. Трехуровневая атака кольца. Он умеет действовать жестко, но я всегда знал, что контактная игра ему не нравится. Так что действовал против него именно так. Мы обязательно поработаем над этим», – заключил Брукс.