Девин Букер о Джейлене Грине: «У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить»
Девин Букер высоко оценил талант Джейлена Грина.
«Пока мы привыкаем друг к другу. Очевидно, что он невероятно талантливый и атлетичный игрок. У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить.
Мы хорошо поработаем над тем, чтобы научиться играть вместе, не мешая друг другу.
Я считаю, что агрессивность – всегда правильный путь. Так что я постоянно говорю Джейлену: «Продолжай быть собой, а мы все уже подстроимся под тебя», – сказал 28-летний защитник «Финикса».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Финикса»
