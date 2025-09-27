3

Девин Букер о Джейлене Грине: «У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить»

Девин Букер высоко оценил талант Джейлена Грина.

«Пока мы привыкаем друг к другу. Очевидно, что он невероятно талантливый и атлетичный игрок. У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить.

Мы хорошо поработаем над тем, чтобы научиться играть вместе, не мешая друг другу.

Я считаю, что агрессивность – всегда правильный путь. Так что я постоянно говорю Джейлену: «Продолжай быть собой, а мы все уже подстроимся под тебя», – сказал 28-летний защитник «Финикса».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Финикса»
