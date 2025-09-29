Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»

Сегодня, 29 сентября, в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Бурсаспор» сыграет с «Меркезефенди». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Бахчешехир – 1-0, Бешикташ – 1-0, Тофаш – 1-0, Мерсин – 1-0, Трабзонспор – 1-0, Петким Спор – 1-0, Бурсаспор – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Бююкчекмедже – 0-1, Каршияка – 0-1, Маниса – 0-1, Галатасарай – 0-1, Тюрк Телеком – 0-1, Фенербахче – 0-1, Эсенлер Эроспор – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.