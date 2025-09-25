Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»

Джордан Лойд подчеркнул, что его главная задача – помочь команде побеждать.

«Думаю, ожидание от клуба должно быть простыми – Финал четырех и титулы. Вот и все. Клуб уже добивался таких успехов в прошлом, и мы хотим вернуться к этому уровню.

Победа – это самое главное, и моя роль будет заключаться в том, чтобы делать все, что попросит от меня тренер.

Сезон будет долгим, с множеством взлетов и падений. Умение преодолевать эти трудности и сохранять стабильность – вот ключ к успеху.

Нет никакого секретного рецепта. Нужно быть здоровыми, выйти на пик в правильный момент и иметь отличных партнеров и штаб. Все это у нас есть», – сказал 32-летний баскетболист.