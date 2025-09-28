0

Чемпионат Турции. «Мерсин» встретится с «Манисой» и другие матчи

Сегодня, 28 сентября, в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Маниса» примет «Мерсин».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Бахчешехир – 1-0, Бешикташ – 1-0, Тофаш – 1-0, Бурсаспор – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Каршияка – 0-0, Маниса – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Мерсин – 0-0, Петким Спор – 0-0, Трабзонспор – 0-0, Галатасарай – 0-1, Тюрк Телеком – 0-1, Фенербахче – 0-1, Эсенлер Эроспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
