Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.
Новосибирское «Динамо» сыграет с курским.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо (Курск) – Динамо (Новосибирск)
29 сентября. 19.00
Положение команд: Надежда – 1-0, УГМК – 0-0, МБА – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
