Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.

Новосибирское «Динамо» сыграет с курским. Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо (Курск) – Динамо (Новосибирск) 29 сентября. 19.00 Положение команд : Надежда – 1-0, УГМК – 0-0, МБА – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.