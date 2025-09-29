0

Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.

Новосибирское «Динамо» сыграет с курским.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо (Курск) – Динамо (Новосибирск)

29 сентября. 19.00

Положение команд: Надежда – 1-0, УГМК – 0-0, МБА – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3216 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
logoДинамо Курск жен
logoДинамо Новосибирск жен
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
вчера, 15:51
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
4 сентября, 11:09
Кэндис Паркер: «В России у нас были повара, у нас были потрясающие апартаменты, у нас были водители, мы летали чартерами»
2113 августа, 18:25
Главные новости
Джейсон Тейтум: «Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо»
2 минуты назад
Майкл Джордан встретился с Кармело Энтони, Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Брайаном Скалабрини
440 минут назадФото
«Мы бы отделали этого мелкого паренька». Чарльз Баркли считает, что Стефену Карри пришлось бы тяжко в его эпоху
754 минуты назад
Майкл Портер: «Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик»
11сегодня, 07:28
Джимми Батлер засветился в лайв-экшен трейлере шутера Battlefield 6
3сегодня, 07:07Видео
Тренер Стефена Карри: «Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру»
4сегодня, 06:47
Бекки Хэммон о судействе в 4-м матче против «Индианы»: «Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос»
1сегодня, 06:29
23+8+10 Алиссы Томас помогли «Финиксу» выбить «Миннесоту» и оформить проход в финал женской НБА
2сегодня, 06:11Видео
Джонатан Куминга не примет участия в медиа-дне «Голден Стэйт»
8сегодня, 05:28
«Уорриорс» согласовали 4-летний контракт с 56-м пиком драфта-2025 Уиллом Ричардом
5сегодня, 05:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»
21 минуту назад
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
2сегодня, 07:55Видео
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
сегодня, 05:41
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
1вчера, 21:33
Эйжа Уилсон достигла отметки 1000 очков, набранных в плей-офф женской НБА
вчера, 20:30Видео
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
вчера, 18:43
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
вчера, 17:10
Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
вчера, 16:27
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
вчера, 15:51
Нолан Траоре: «Я должен быть самым быстрым на площадке»
вчера, 13:48