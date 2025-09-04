  • Спортс
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»

Игорь Кочарян рассказал о планах на сезон.

«Саша (Платунов) провел неоднозначный сезон в УНИКСе, где ему мешали травмы. У него по-прежнему большой потенциал. Мы очень сильно рассчитываем на его атакующие качества и верим, что этот переход даст ему глоток свежего воздуха. Верю в его прорывной сезон.

Мы ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ. Для этого и подобрали состав, где есть хороший сплав молодости и опыта. Главное, чтобы все были здоровы. В таком случае у нас будет необходимый баланс сил, чтобы выполнить поставленные цели.

(о женском составе)

Нам важно удержать высокий уровень, хотя мы понесли серьезную потерю. Лиза Астахова уехала в США, и клуб не подписал никого на эту позицию. Теперь важно распределить функции Лизы среди других девушек в коллективе.

Конкуренция будет заметно выше, чем в прошлом сезоне. За медали также будут бороться московское «Динамо» и «Ника». Ситуация также стабилизировалась в курском «Динамо». Так что нам будет максимально сложно, но это определенный вызов. Каждый год мы сталкиваемся с подобной ситуацией, и наши девушки показывают прекрасный результат», – поделился гендиректор МБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
