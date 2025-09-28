0

Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Энергией»

Сегодня стартует регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.

«Энергия» примет «Надежду».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Энергия – Надежда

28 сентября. 17.00

Положение команд: УГМК – 0-0, Надежда – 0-0, МБА – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
logoНадежда жен
Энергия жен
