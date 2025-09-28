Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Энергией»
Сегодня стартует регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.
«Энергия» примет «Надежду».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Энергия – Надежда
28 сентября. 17.00
Положение команд: УГМК – 0-0, Надежда – 0-0, МБА – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
