23+8+10 Алиссы Томас помогли «Финиксу» выбить «Миннесоту» и оформить проход в финал женской НБА
4-я игра серии закончилась победой «Меркури» – 86:81.
«Финикс» на своей площадке закрыл полуфинальную серию против «Миннесоты», отыграв 13-очковое отставание по ходу четвертой четверти.
Форвард «Меркури» Алисса Томас записала на свой счет 23 очка (11 из 18 с игры), 8 подборов и 10 передач при 6 потерях. Этот дабл-дабл стал для Томас 28-м в плей-офф за карьеру, что является рекордом лиги.
В составе «Миннесоты», которая играла без своего травмированного лидера Нафисы Коллиер и дисквалифицированного главного тренера Шерил Рив, выделялась защитница Кайла Макбрайд, набравшая 31 очко (10 из 23 с игры).
В финале «Финикс» встретится с победителем пары «Лас-Вегас» – «Индиана».
