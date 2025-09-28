Тренер «Миннесоты» Шерил Рив дисквалифицирована на одну игру
Главный тренер «Миннесоты» пропустит четвертый матч 1/2 финала женской НБА.
Женская НБА (WNBA) приняла решение дисквалифицировать Шерил Рив на одну игру за неподобающее поведение и комментарии во время и после матча с «Финиксом», в котором ее команда проиграла со счетом 76:84.
Рив обвиняют в агрессивном поведении, словесной агрессии по отношению к арбитру, несвоевременном уходе с площадки после удаления, неподобающих комментариях болельщикам и высказываниях на послематчевой пресс-конференции.
29 сентября «Миннесота» отправится на гостевой матч против «Финикса» без своего главного тренера.
