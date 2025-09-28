Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
28 и 29 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.
«Лас-Вегас» в гостях постарается закрыть серию против «Индианы».
«Миннесота» без Нафисы Коллиер и главного тренера Шерил Рив попытается спасти серию против «Финикса».
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Индиана – Лас-Вегас
28 сентября. 22.00
«Лас-Вегас» ведет в серии – 2-1.
Финикс – Миннесота
29 сентября. 03.00
«Финикс» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
