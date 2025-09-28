Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий

28 и 29 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.

«Лас-Вегас» в гостях постарается закрыть серию против «Индианы ».

«Миннесота» без Нафисы Коллиер и главного тренера Шерил Рив попытается спасти серию против «Финикса ».

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Индиана – Лас-Вегас

28 сентября. 22.00

«Лас-Вегас » ведет в серии – 2-1.

Финикс – Миннесота

29 сентября. 03.00

«Финикс» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.