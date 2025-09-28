  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
0

Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий

28 и 29 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.

«Лас-Вегас» в гостях постарается закрыть серию против «Индианы».

«Миннесота» без Нафисы Коллиер и главного тренера Шерил Рив попытается спасти серию против «Финикса».

Женская НБА 

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Индиана – Лас-Вегас

28 сентября. 22.00

«Лас-Вегас» ведет в серии – 2-1.

Финикс – Миннесота

29 сентября. 03.00

«Финикс» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2688 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
результаты
Индиана жен
Миннесота жен
Финикс жен
Лас-Вегас жен
