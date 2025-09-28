Нафиса Коллиер пропустит ключевую игру серии с «Финиксом»

«Линкс» будут бороться с «Меркури» без своего лидера.

Как сообщает клуб, Коллиер не примет участия в 4-й игре серии из-за травмы лодыжки, полученной в предыдущем матче.

Форвард «Миннесоты » заработала повреждение в столкновении с форвардом «Финикса » Алиссой Томас в концовке встречи, которую «Линкс» проиграли (76:84).

«Линкс» не предоставили никаких дополнительных подробностей о травме и не назвали сроки восстановления игрока.

«Миннесота» уступает в серии до трех побед (1-2). 4-й матч команда также проведет без своего главного тренера Шерил Рив, которая получила дисквалификацию за неподобающее поведение и комментарии во время и после 3-й игры.