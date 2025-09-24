1

У Егора Дёмина подошвенный фасциит, защитник тренируется с ограничениями с Летней лиги

Егор Дёмин начинает карьеру в НБА с травмой.

У российского разыгрывающего разрыв подошвенной фасции со времен Летней лиги. Дёмин продолжает тренироваться с ограничениями, которые будут постепенно сняты по ходу тренировочного лагеря команды.

«Он был немного ограничен из-за этого. Так что не смог провести лето так, как хотел бы. Но никто не относится к этому серьезнее его самого. У него очень высокие ожидания», – прокомментировал травму генменеджер Шон Маркс.

«Я не доктор, трудно точно описать ситуацию. Концентрируюсь на инструкциях медицинского штаба и его графике восстановления», – поделился Дёмин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Бруклина»
