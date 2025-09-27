Самсон Руженцев о Егоре Дёмине: «Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке»

Форвард ЦСКА поделился мыслями о российских новичках НБА.

«С Дёминым я знаком, но не суперблизко. Пересекались один раз, когда ему было 15-16 лет. Уже тогда было видно, что парень очень перспективный. В целом важно, что наш парень попал в НБА . Очень рад за него. Это большое событие для всего российского баскетбола.

Слушайте, его забрали под восьмым пиком драфта. Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке. Так что верю, что у Егора все будет хорошо.

За Влада Голдина тоже очень болею. Его я знаю гораздо лучше. Надеюсь, у него тоже будет игровое время в «Майами ». В последние два сезона в NCAA он показывал очень качественную игру и заслужил свой шанс», – сказал 23-летний форвард сборной России.