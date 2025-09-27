Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80-и играх из 82-х»
Десмонд Бэйн рассказал о своих теплых чувствах к бывшей команде.
«Буду болеть за «Мемфис» в 80-и играх из 82-х. Надеюсь, что у них все будет хорошо. У меня там много друзей, которые сейчас претендуют на новые контракты и проходят через важные моменты в карьере.
Нет абсолютно никакой неприязни к «Гриззлис», – признался 27-летний баскетболист «Орландо».
Десмонд Бэйн провел пять сезонов в «Мемфисе», набирая в среднем 17,8 очка, 4,6 подбора и 3,8 передачи. Этим летом баскетболист был обменен в «Мэджик».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SportsKeeda
