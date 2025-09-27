0

Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80-и играх из 82-х»

Десмонд Бэйн рассказал о своих теплых чувствах к бывшей команде.

«Буду болеть за «Мемфис» в 80-и играх из 82-х. Надеюсь, что у них все будет хорошо. У меня там много друзей, которые сейчас претендуют на новые контракты и проходят через важные моменты в карьере.

Нет абсолютно никакой неприязни к «Гриззлис», – признался 27-летний баскетболист «Орландо».

Десмонд Бэйн провел пять сезонов в «Мемфисе», набирая в среднем 17,8 очка, 4,6 подбора и 3,8 передачи. Этим летом баскетболист был обменен в «Мэджик».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2448 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
