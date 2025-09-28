Гилберт Аренас: «На месте владельцев «Лейкерс» я бы передал Леброну 50 миллионов левым путем»

Аренас предложил обходной путь для «Лейкерс» в построении команды.

«Если бы я был владельцем «Лейкерс », я бы договорился с Леброном. Я бы попросил его отказаться от этих 50 с чем-то миллионов. Спросил бы его, чего он хочет. Ну, знаете, может, ему нужна помощь в создании собственной лиги, или что-то еще, так? Я знаю, что у них нет таких возможностей, как у Стива Балмера, но я бы сделал что-нибудь. Потому что платить ему 50 миллионов... если я могу дать ему эти 50 миллионов другим способом... Если я могу левым путем передать ему деньги, например, инвестировать в его школу или что-то еще – во что-то, что принесет ему доход в будущем, чтобы сэкономить мне 50 миллионов сегодня, которые я могу использовать на построение команды – я бы так и сделал», – заявил Аренас .

В межсезонье Леброн Джеймс воспользовался опцией игрока в своем контракте, по которой он получит 52,6 миллиона долларов за следующий сезон.