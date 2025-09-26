0

Роб Пелинка: «Если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс», это была бы позитивная история»

Генменеджер «Лос-Анджелеса» поделился мыслями о будущем Джеймса.

«Что касается будущего, прежде всего, он должен принять решение, которое считает нужным. Мы будем и дальше уважать это и позволим ему высказать свою позицию. Мы были бы рады, если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс». Это была бы позитивная история», – заявил Пелинка.

Ранее сообщалось, что в межсезонье Леброн Джеймс выразил желание заключить новое соглашение, однако клуб не поддержал его инициативу.

40-летний форвард готовится к своему 23-му сезону в НБА после того, как воспользовался опцией игрока в контракте на сезон-2025/26. В прошлом сезоне 21-кратный участник Матча всех звезд в среднем набирал 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1972 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN LA
logoЛейкерс
logoРоб Пелинка
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» снова попытаются выменять Уокера Кесслера, «Юта» просит взамен Остина Ривза и несколько пиков первого раунда
18сегодня, 04:39
Журналист Bleacher Report Ярон Вайцман: «Леброн Джеймс хочет продлить контракт, но «Лейкерс» не торопятся с решением»
18вчера, 21:03
Лука Дончич о принятии лидерской роли в «Лейкерс»: «Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность»
724 сентября, 14:40
Главные новости
Джавейл Макги включил себя в лучшую пятерку «Уорриорс» всех времен, Кевина Дюрэнта в ней не оказалось
3 минуты назад
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
24 минуты назад
Джей Джей Редик: «В Летней лиге Кнехт был выгоревшим, сейчас он в феноменальной форме»
144 минуты назад
Инсайдер «Лейкерс» Йован Буха считает, что Маркус Смарт будет выходить в стартовой пятерке команды вместо Руи Хатимуры
1сегодня, 06:34
«Шарлотт» отчислил Ника Смита
1сегодня, 05:54
Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год
5сегодня, 05:12
«Лейкерс» снова попытаются выменять Уокера Кесслера, «Юта» просит взамен Остина Ривза и несколько пиков первого раунда
18сегодня, 04:39
«Лейкерс» продлили соглашение с Джей Джей Редиком
3сегодня, 04:17
Журналист Bleacher Report Ярон Вайцман: «Леброн Джеймс хочет продлить контракт, но «Лейкерс» не торопятся с решением»
18вчера, 21:03
Майкл Портер: «В плей-офф я играл через боль, и это в итоге привело к моему обмену в «Нетс».
5вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22
Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»
вчера, 19:02
Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»
вчера, 18:39
Сэм Прести о Николе Топиче: «Для нас каждый сезон – чистый холст, у него есть шанс»
1вчера, 17:39
Боян Богданович близок к назначению на пост президента «Цибоны»
вчера, 16:20
Желько Обрадович о Джабари Паркере: «Он прибыл не в идеальном состоянии, но это нормально»
вчера, 15:46
Кеон Джонсон – запасной вариант, на случай, если «Олимпиакос» не договорится с «Партизаном» о Ниликине
вчера, 15:15