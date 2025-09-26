Роб Пелинка: «Если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс», это была бы позитивная история»
Генменеджер «Лос-Анджелеса» поделился мыслями о будущем Джеймса.
«Что касается будущего, прежде всего, он должен принять решение, которое считает нужным. Мы будем и дальше уважать это и позволим ему высказать свою позицию. Мы были бы рады, если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс». Это была бы позитивная история», – заявил Пелинка.
Ранее сообщалось, что в межсезонье Леброн Джеймс выразил желание заключить новое соглашение, однако клуб не поддержал его инициативу.
40-летний форвард готовится к своему 23-му сезону в НБА после того, как воспользовался опцией игрока в контракте на сезон-2025/26. В прошлом сезоне 21-кратный участник Матча всех звезд в среднем набирал 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN LA
