Роб Пелинка: «Если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс», это была бы позитивная история»

Генменеджер «Лос-Анджелеса» поделился мыслями о будущем Джеймса.

«Что касается будущего, прежде всего, он должен принять решение, которое считает нужным. Мы будем и дальше уважать это и позволим ему высказать свою позицию. Мы были бы рады, если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс ». Это была бы позитивная история», – заявил Пелинка .

Ранее сообщалось , что в межсезонье Леброн Джеймс выразил желание заключить новое соглашение, однако клуб не поддержал его инициативу.

40-летний форвард готовится к своему 23-му сезону в НБА после того, как воспользовался опцией игрока в контракте на сезон-2025/26. В прошлом сезоне 21-кратный участник Матча всех звезд в среднем набирал 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.