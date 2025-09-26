  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Журналист Bleacher Report Ярон Вайцман: «Леброн Джеймс хочет продлить контракт, но «Лейкерс» не торопятся с решением»
3

Журналист Bleacher Report Ярон Вайцман: «Леброн Джеймс хочет продлить контракт, но «Лейкерс» не торопятся с решением»

Звезда «Лейкерс» запросил новый контракт, но клуб не готов его предоставить.

Как сообщает Ярон Вайцман из Bleacher Report, Леброн Джеймс выразил желание заключить новое соглашение, однако клуб не поддержал его инициативу в межсезонье.

«Очевидно, что он хотел продления контракта, и также ясно, что «Лейкерс» не готовы его предоставить», – сообщил Вайцману источник, знакомый с ситуацией.

40-летний форвард готовится к своему 23-у сезону в НБА после того, как активировал опцию игрока на сезон-2025/26. Это станет последним годом его двухлетнего контракта на сумму 104 млн долларов, который включает пункт о запрете обмена.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1815 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bleacher Report
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
