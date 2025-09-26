Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»

27 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.

«Индиана» примет «Лас-Вегас» на своей площадке, «Миннесота» в гостях встретится с «Финиксом».

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Индиана – Лас-Вегас

27 сентября. 02.30

Счет в серии равный – 1-1.

Финикс – Миннесота

27 сентября. 04.30

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.