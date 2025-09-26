Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
27 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.
«Индиана» примет «Лас-Вегас» на своей площадке, «Миннесота» в гостях встретится с «Финиксом».
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Индиана – Лас-Вегас
27 сентября. 02.30
Счет в серии равный – 1-1.
Финикс – Миннесота
27 сентября. 04.30
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
