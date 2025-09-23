Джейлен Брансон об уходе Тома Тибодо из «Никс»: «Он многое для меня значил»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» выразил сожаление по поводу ухода бывшего тренера.

«Грустно видеть, как человек, которого я так давно знаю, покидает клуб. Он многое значил для меня. Я говорил ему это и публично, и лично. Он сильно повлиял на мою карьеру», – отметил Брансон.

Том Тибодо был уволен с поста главного тренера «Никс» после пяти сезонов работы с командой. Под его руководством Джейлен Брансон вышел на новый уровень и стал звездой НБА .