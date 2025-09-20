3

Гилберт Аренас о «Клипперс»: «Никакая суперзвезда больше не притронется к этой форме»

Аренас считает, что «Лос-Анджелес» сильно испортил себе репутацию.

«Давайте будем честны, после всей этой истории с «Клипперс» и Каваем, никакая суперзвезда больше не притронется к этой форме. Вы превратили MVP финала в поучительную историю. Вся лига смотрит на это и думает: «Нет уж, бро, я пас, лучше применю свои таланты в ЛЮБОМ другом месте». «Клипперс» официально стали кладбищем для больших имен.

Вы будете так обращаться с Каваем, а ведь он единственная суперзвезда, которая пришла сюда по своей воле. Когда речь идет о том, чтобы заполучить игрока такого уровня, и вы вот так собираетесь закончить отношения? Ваши деньги не могут изменить историю. Речь скорее о наследии, которое вы пытаетесь оставить, и если вы будете поливать грязью его имя, многие другие свободные агенты будут неохотно идти к вам», – заявил Аренас.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Гилберта Аренаса
