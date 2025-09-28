Фото
«Лейкерс» подписали Антона Уотсона и Нэйта Уильямса, отчислили Эрика Диксона и Тевиана Джонса

«Лос-Анджелес» продолжает тасовать игроков в поисках усиления.

«Лейкерс» объявили о подписании контрактов с форвардом Антоном Уотсоном (24 года, 203 см) и защитником Нейтом Уильямсом (26 лет, 196 см), которые пополнят состав команды для участия в тренировочном лагере.

Одновременно клуб отчислил форварда Эрика Диксона и защитника Тевиана Джонса.

Тренировочный лагерь «Лейкерс» начнется в понедельник и продлится до первой предсезонной игры в пятницу против «Финикса».

Уотсон был выбран «Бостоном» во втором раунде драфта НБА 2024 года из университета Гонзаги. Большую часть прошлого сезона он провел в G-лиге, где в 21 матче (18 в старте) в среднем набирал 12 очков, 5,4 подбора и 2,1 передачи. «Селтикс» отчислили Уотсона в марте, что позволило «Нью-Йорку» забрать его с драфта отказов. Впоследствии Уотсон сыграл за «Никс» в девяти матчах регулярного сезона, набрав в сумме 8 очков, 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 потери за 22 общие минуты на площадке.

Уильямс, невыбранный на драфте выпускник университета Баффало, сыграл пять игр за «Портленд» в сезоне-2022/23, последние два сезона провел в «Хьюстоне». За это время он принял участие в 42 матчах регулярного сезона НБА и трех играх плей-офф, в среднем набирая 3 очка за 6,6 минуты на площадке, прежде чем был отчислен в июле.

Оба игрока – Уотсон и Уильямс – подписали контракты типа Exhibit 10, такие же, какой Джонс подписал в пятницу. Диксон заключил свой контракт Exhibit 10 в июле.

Такие соглашения означают, что все четыре игрока могут получить бонусы, если в конечном итоге проведут не менее 60 дней в клубе Лиги развития «Саут-Бэй Лейкерс» в следующем сезоне.

