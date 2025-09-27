«Лейкерс» подписали защитника Тевиана Джонса и отчислили Джаррона Камберлэнда

«Лейкерс» продолжают оценивать варианты для усиления состава.

Калифорнийский клуб расстался с 28-летним защитником Джарроном Камберлэндом и взял на просмотр Тевиана Джонса.

25-летний Джонс – защитник ростом 201 см, который не был выбран на драфте 2023 года после пяти сезонов в NCAA. В прошлом году он выступал в G-лиге за «Гранд-Рапидс», набирая в среднем 15,6 очка за игру.