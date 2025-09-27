  • Спортс
  • Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи

Сегодня, 27 сентября, в чемпионате Турции пройдут три матча.

Действующий чемпион «Фенербахче» сыграет с «Тофашем», «Бешикташ» встретится с «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Бахчешехир – 0-0, Бешикташ – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Галатасарай – 0-0, Каршияка – 0-0, Маниса – 0-0, Меркезефенди – 0-0,  Мерсин – 0-0, Петким Спор – 0-0, Тофаш – 0-0, Трабзонспор – 0-0, Тюрк Телеком – 0-0, Фенербахче – 0-0, Эсенлер Эроспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
