Суперкубок Греции. Финал. 23 очка Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Промитеас»

Сегодня состоялся финал Суперкубка Греции.

«Олимпиакос» обыграл «Промитеас» со счетом 92:83 и в четвертый раз подряд завоевал трофей.

MVP матча был признан 29-летний Тайлер Дорси , набравший 23 очка и реализовавший 5 из 7 трехочковых бросков.

Суперкубок Греции

Финал

Олимпиакос – Промитеас– 92:83 (26:17, 23:19, 21:17, 22:30)

ОЛИМПИАКОС : Дорси (23), Везенков (16), Холл (11), Уолкап (11).

ПРОМИТЕАС: Базинас (17), Маккалум (14), Поликэп (14), Грэй (11).