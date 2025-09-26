0

Андре Драммонд восстановился после травмы, летом занимался йогой для пальцев ног

Андре Драммонд готов к новому сезону.

Центровой воспользовался опцией и остался в «Филадельфии» еще на год. Клуб не нашел подходящего обмена.

Драммонд провел 40 матчей в прошлом чемпионате, набирая 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват за 18,8 минуты в среднем.

Центровой получил растяжение пальца на ноге 23 декабря и боролся с его последствиями все оставшееся время.

Летом «большой» занимался йогой для пальцев ног. Драммонд заявил о «100% готовности», «отличной форме на тренировках» и готовности оправдаться за прошлый сезон.

Ветеран высоко оценивает прогресс молодых форвардов Адема Боны и Джони Брума, заявляя, что они выглядят как «день и ночь» по сравнению с прошлым годом.

