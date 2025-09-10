Келли Убре: «Что происходит в «Филадельфии»? Мое отношение не ценят»

Келли Убре пожаловался на «Сиксерс».

29-летний форвард продлил сотрудничество с клубом на следующий сезон, воспользовавшись опцией на 8,4 миллиона, но теперь может стать частью обмена, чтобы освободить средства под Квентина Граймса.

«Люблю Филадельфию, но мое отношение не ценят. Что здесь происходит?

Всем, кто говорит, что я мусорный игрок, потому что мой процент трехочковых упал, напоминаю, что все еще показываю приличные цифры (15,1 очка) и надеру вам задницу 1 на 1.

Три года играл после операции на большом пальце руки и всегда выкладывался на площадке. Скоро увидимся», – написал Убре в соцсетях.