  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»
0

Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»

Генеральный менеджер «Уизардс» рассказал планах по развитию 6-го номера драфта.

«Мы работаем с ним так же, как и с большинством наших игроков. Тре проводит много времени в зале, серьезно относится к игре.

У него почти нет увлечений вне баскетбола – мы как раз стараемся развить у него интересы за пределами площадки.

Он будет прогрессировать сам по себе, просто потому что вкладывает столько времени в баскетбол.

Но у нас есть четкий план, над чем работать. Тре получит свои возможности, свои минуты.

В плане передач – он явно продвинулся. В защите его будут серьезно испытывать, но мы дадим ему минуты и возможность проявить себя.

Одно мы точно знаем – у него есть уверенность и желание работать в зале», – сказал Уилл Докинс.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2529 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Вашингтона»
logoТре Джонсон
logoВашингтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билаль Кулибали не сыграет первые 1–2 недели регулярного сезона НБА
24 сентября, 16:21
«Вашингтон» представил золотую форму, вдохновленную дизайном комплекта из конца 2000-х
523 сентября, 10:02Фото
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
18 сентября, 13:19
Главные новости
«Филадельфия» не готова расставаться с драфт-пиками ради обмена Келли Убре и Андре Драммонда (Джейк Фишер)
135 минут назад
Алекса Аврамович о выступлении сборной Сербии на Евробаскете: «Мы были не в лучшей физической форме – вот и все»
сегодня, 17:40
Девин Букер о Джейлене Грине: «У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить»
3сегодня, 17:21
Джордж Ньянг пропустит начало тренировочного лагеря «Юты» из-за травмы стопы
сегодня, 16:59
Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)
3сегодня, 15:59
Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80 играх из 82»
1сегодня, 15:13
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
1сегодня, 14:55Фото
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
4сегодня, 12:33
Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
7сегодня, 12:17
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
4сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Греции. Финал. 23 очка Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Промитеас»
16 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Тофашем», «Бешикташ» обыграл «Тюрк Телекомом» и другие матчи
1сегодня, 17:43
«Сакраменто» подписал Джамира Нельсона-младшего и Джейлина Уильямса
159 минут назад
«Лейкерс» подписали защитника Тевиана Джонса и отчислили Джаррона Камберлэнда
сегодня, 18:51
Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» обыграл «Бурк» и другие матчи
сегодня, 18:33
Джавейл Макги набрал 33 очка в своем дебютном матче в НБЛ
2сегодня, 17:59
Миикка Мууринен прибыл в Белград
сегодня, 16:41Фото
Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)
1сегодня, 16:25
Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»
1сегодня, 15:42
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:30