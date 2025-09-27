Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»

Генеральный менеджер «Уизардс» рассказал планах по развитию 6-го номера драфта.

«Мы работаем с ним так же, как и с большинством наших игроков. Тре проводит много времени в зале, серьезно относится к игре.

У него почти нет увлечений вне баскетбола – мы как раз стараемся развить у него интересы за пределами площадки.

Он будет прогрессировать сам по себе, просто потому что вкладывает столько времени в баскетбол.

Но у нас есть четкий план, над чем работать. Тре получит свои возможности, свои минуты.

В плане передач – он явно продвинулся. В защите его будут серьезно испытывать, но мы дадим ему минуты и возможность проявить себя.

Одно мы точно знаем – у него есть уверенность и желание работать в зале», – сказал Уилл Докинс.