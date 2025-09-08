Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
Новичок «Уизардс» рассказал, на кого равняется в НБА.
«Я смотрю фрагменты игры Кайри и Дариуса Гарлэнда. Просто с позиции разыгрывающего, обращая внимание на то, как они умеют менять скорости», – поделился Джонсон.
Тре Джонсон, шестой номер драфта-2025, пришел в НБА после сезона в колледже с показателями 19,9 очка и почти 40% из-за дуги в среднем за игру.
Его снайперские качества были отмечены еще до драфта, а навыки обращения с мячом впечатлили скаутов во время Летней лиги в Лас-Вегасе.
