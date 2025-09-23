«Вашингтон» представил золотую форму, вдохновленную дизайном комплекта из конца 2010-х

«Уизардс» показали новый City Edition своей экипировки.

Новая форма не копирует старую, которая известна болельщикам по сезонам 2006-2009 годов. Была добавлена черная полоса на груди и белая надпись Washington выше нее: эти элементы заимствованы из дизайна городской версии формы 2021 года.

Черные полосы также появились на боковых вставках шорт и поясе. Буква «h» в надписи Washington выполнена в форме силуэта Монумента Вашингтона, а на пряжке пояса размещен обновленный логотип «Уизардс».

«Вашингтон» будет использовать новую форму в 29 матчах сезона-2025/26.