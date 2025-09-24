Билаль Кулибали не сыграет первые 1–2 недели регулярного сезона НБА
Французский форвард «Вашингтона» пропустит старт сезона.
Генеральный менеджер «Уизардс» Уилл Докинс сообщил, что Билаль Кулибали пропустит старт сезона после операции на большом пальце, которую он перенес в начале месяца.
В прошлом сезоне 21-летний Кулибали провел свой второй год в НБА, набирая в среднем 12,3 очка, 5 подборов и 3,4 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
