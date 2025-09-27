Джавейл Макги набрал 33 очка в своем дебютном матче в НБЛ

Трехкратный чемпион НБА ярко дебютировал в Австралии.

Джавейл Макги успешно начал новую главу карьеры в Национальной баскетбольной лиге Австралии. В первой же игре за «Иллаварра Хокс» центровой набрал 32 очка, сделал 13 подборов и 3 блок-шота. Однако его усилий не хватило для победы – «Хокс» уступили «Тасмании» со счетом 86:91.

Макги подписал контракт с «Иллаваррой» после 16 сезонов в НБА. Его команда является действующим чемпионом НБЛ .