Джавейл Макги набрал 33 очка в своем дебютном матче в НБЛ
Трехкратный чемпион НБА ярко дебютировал в Австралии.
Джавейл Макги успешно начал новую главу карьеры в Национальной баскетбольной лиге Австралии. В первой же игре за «Иллаварра Хокс» центровой набрал 32 очка, сделал 13 подборов и 3 блок-шота. Однако его усилий не хватило для победы – «Хокс» уступили «Тасмании» со счетом 86:91.
Макги подписал контракт с «Иллаваррой» после 16 сезонов в НБА. Его команда является действующим чемпионом НБЛ.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБЛ
