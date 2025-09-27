0

Джавейл Макги набрал 33 очка в своем дебютном матче в НБЛ

Трехкратный чемпион НБА ярко дебютировал в Австралии.

Джавейл Макги успешно начал новую главу карьеры в Национальной баскетбольной лиге Австралии. В первой же игре за «Иллаварра Хокс» центровой набрал 32 очка, сделал 13 подборов и 3 блок-шота. Однако его усилий не хватило для победы – «Хокс» уступили «Тасмании» со счетом 86:91.

Макги подписал контракт с «Иллаваррой» после 16 сезонов в НБА. Его команда является действующим чемпионом НБЛ.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2494 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБЛ
logoДжавейл Макги
НБЛ
Тасмания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джавейл Макги включил себя в лучшую пятерку «Уорриорс» всех времен, Кевина Дюрэнта в ней не оказалось
13вчера, 07:54
Владелец НБЛ выразил желание увидеть Бена Симмонса в Австралии: «Он слишком талантлив, чтобы не играть в баскетбол»
324 сентября, 13:42
Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»
5 сентября, 16:10
Главные новости
Алекса Аврамович о выступлении сборной Сербии на Евробаскете: «Мы были не в лучшей физической форме – вот и все»
52 минуты назад
Девин Букер о Джейлене Грине: «У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить»
3сегодня, 17:21
Джордж Ньянг пропустит начало тренировочного лагеря «Юты» из-за травмы стопы
сегодня, 16:59
Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)
1сегодня, 15:59
Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80 играх из 82»
1сегодня, 15:13
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
1сегодня, 14:55Фото
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
4сегодня, 12:33
Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
6сегодня, 12:17
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
4сегодня, 11:26
Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»
5сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»
5 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Тофашем», «Бешикташ» обыграл «Тюрк Телекомом» и другие матчи
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» играет с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 17:09
Миикка Мууринен прибыл в Белград
сегодня, 16:41Фото
Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)
1сегодня, 16:25
Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»
1сегодня, 15:42
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:30
«Црвена Звезда» ведет переговоры с Кеоном Джонсоном
сегодня, 14:05
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович: «Иффе Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды»
сегодня, 13:42
Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»
1сегодня, 13:19